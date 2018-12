"La Marche des Dinosaures", "un très grand spectacle", dit son producteur

publié le 26/12/2018 à 20:26

Après être passé dans 250 villes à travers le monde, et avoir été applaudi par plus de 9 millions de spectateurs, le spectacle La Marche des Dinosaures revient à Paris après 9 ans d’absence. Le show se déroulera à l’Accord Hotels Arena les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier.



"C’est un très grand spectacle. Il y a une soixantaine de personnes qui y participent, et il a été créé par les plus grands scénaristes. On y trouve 20 dinosaures grandeur nature", affirme au micro de RTL Pascal Bernardin, le producteur du show en France.

Ce spectacle est en fait inspiré de la série éponyme produite par la BBC en 1999. "Les Australiens en ont fait un show live avec des dinosaures qui sont animés par trois ou quatre personnes", explique Pascal Bernardin.

Un spectacle instructif, puisqu’un paléontologue est présent sur scène pour donner son éclairage aux spectateurs. "C’est divertissant et éducatif, on apprend des tas de choses avec le paléontologue", termine Pascal Bernardin.