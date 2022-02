Alain et Pierre Souchon fans d'Hélène in Paris !

Ce samedi 26 février 2022, Alain et Pierre Souchon était les invités d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le 14 mars prochain à l'Olympia aura lieu la 15e édition du Gala de la Fondation Recherche Alzheimer dont Pierre est le directeur artistique. Son père sera présent sur scène pour chanter. A ses côtés, il y aura également : Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, Clara Luciani, Laurent Gerra, Vincent Delerm ou encore Véronique Sanson. D'ailleurs, si vous souhaitez faire un don, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Fondation en cliquant ici.

Ce matin pendant l'émission, Alain Souchon a révélé pourquoi il ne se sent pas à sa place sur un plateau de télévision. L'artiste s'est aussi exprimé sur le sort des migrants et les dérives de notre société. Des sujets dont il parle souvent dans ses chansons à l'instar de C'est déjà ça (1993), Putain ça penche (2005) mais aussi Oiseau malin (2014). Il s'est également confié sur ses pannes d'inspiration récurrentes lorsqu'il écrit de nouveaux morceaux.

L'acolyte de Laurent Voulzy a raconté avec humour les coulisses de la création de sa chanson J'veux du cuir en 1985. Il a expliqué avoir eu peur de changer au début de sa carrière. A cette époque, il venait de connaître son première succès avec Bidon. Un tube qui lui a permis de toucher son premier gros chèque : "Je me fichais d'avoir de l'argent (...) et je me suis dit 'Ma vie va changer malgré moi et je vais avoir des envies, des désirs auxquels je ne pensais pas", a-t-il notamment confié.

Enfin, Alain Souchon a aussi dévoilé la raison pour laquelle il n'a pas continué sa carrière d'acteur au cinéma.

Hélène in Paris bientôt à l'Eurovision ?

Hélène in Paris était aussi avec nous ce matin ! La chanteuse fait partie des finalistes pour représenter la France à l'Eurovision le 14 mai prochain à Turin en Italie. Verdict le 05 mars lors de l'émission Destination Eurovision sur France 2. Elle a raconté son parcours, ses débuts dans la chanson et son envie de participer au célèbre concours européen... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



Le quiz "Bidon / Pas bidon"

Pierre Souchon connait-il tout de la carrière de son père à la télévision ? Germain Sastre a décidé de tester ses souvenirs. Pierre Souchon est-il sorti vainqueur du quiz "Bidon / Pas bidon" ? La réponse en vidéo.

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous dit tout sur les coulisses du prochain spectacle des Enfoirés sur TF1. Plus d'information en replay !