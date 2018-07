publié le 31/08/2016 à 09:35

L'anniversaire de Kim Jong-Il (éditions Delcourt), album coup de poing d'Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag, décrit à travers le regard naïf d'un enfant la puissance de la propagande du régime nord-coréen et le quotidien de la population. Kim Jong-Il était le chef suprême de la République Populaire et Démocratique de Corée de 1994 à 2011. Pour lui, pas de primaires. En Corée du Nord, on est suprême de père en fils. Son père l’était, son fils l’est déjà, tous omniprésents.



Le Kim Jong-Il dont il est question dans cet album est vénéré par le jeune héros, Jun Sang. Il est né le 16 février, le même jour de Kim Jong-ll. À 8 ans, il est le chef des jeunesses patriotiques de son quartier. À l'école, il essaye de ne pas trop se faire dénoncer quand il dessine le chef suprême sur ses cahiers.



Être enfant dans une dictature

Parce que le chef est sacré, c’est une quasi-divinité qu’on ne doit pas dessiner n’importe comment. Quand un enfant est pris avec un dessin du chef suprême il doit se plier à une séance d'autocritique des plus rudes. À part ça, la vie en dehors de l'école est rythmée par des travaux agricoles : labourer la terre ou remplir des charrettes d'excréments humains pour en faire des composts qui servent à nourrir les cultures.



Ce qui est horrible pour nous, ne l'est pas pour cet enfant qui n'a connu que ça. Et c'est là où réside toute la subtilité de cet album. La psychologie enfantine est parfaitement maîtrisée, universelle, et bouleversante dans sa traduction.

Car lorsque le petit Jun Sang apprend que son père est originaire de Corée du Sud, toutes ses illusions s’effondrent. Il a appris à lire dans cet ouvrage de référence : Le monde pourri est malade, dans lequel il est dit qu'il faut se débarrasser des fantoches du sud et tuer ces chiens d'Américains. Préceptes qui restent de vigueur même quand la famine ravage le pays et que l'urgence première est de trouver de quoi manger.



Un style simple, sans pathos

L'idée de L'anniversaire de Kim Jong-Il est venue à Aurélien Ducoudray en lisant Le rescapé du camp 14, un document tout à fait historique qui raconte comment un jeune coréen du Nord, réussi à s'évader d'un des camps de travail du pays. Il a acquis la conviction que la meilleure façon de raconter les horreurs de cette dictature était de passer par le regard innocent d'un enfant.



Le dessin est de Mélanie Allag, qui signe là sa première bande dessinée. La simplicité du style est bienvenue pour ne pas tomber dans le pathos, le sentimentalisme bourgeois décadent pourri dans lequel nous avons tous tendance à sombrer, chiens de capitalistes que nous sommes. Le noir et blanc prend la place de la couleur quand la famille de Jun Sang, voulant fuir pour la Chine, se retrouve dans un camp de concentration.



Est-ce que c’est dans cet enfer suprême que le petit Jun Sang va prendre conscience de la vraie nature du régime ? Vous le découvrirez en lisant L'anniversaire de Kim Jong-Il, excellente bande dessinée du mois d'août, à glisser par exemple entre les mains de nos enfants qui pleurent leur Pokémons.



