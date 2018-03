"De Rien" de Geoffroy Monde est nommée BD RTL du mois de juin

publié le 30/06/2016 à 09:59

De rien, une bande dessinée éditée par Delcourt, écrite et dessinée par Geoffroy Monde, vient d’être élue BD RTL de Juin. L'auteur a 29 ans et il habite Lyon. On sent l’influence de Gotlib et de Goossens, l’absurde devient logique. "Tout petit je lisais les Rubrique à Brac, les Gai-Luron... Ensuite, j'ai été abonné à Fluide Glacial et j'ai découvert Goossens qui m'a beaucoup encouragé à détourner des codes narratifs établis en BD", explique l'auteur.



Dans son album Geoffroy Monde met en scène 28 personnages tous plus timbrés les uns que les autres. Tous les personnages de cet album ont un grain. Une de mes meilleures blagues a pour héros Jackie Chan, qui lors du tournage d'un film n'arrive pas à marcher tout droit pour commander un verre au bar. Il fait des triple, quadruple, quintuple sauts avant d'y arriver. Le réalisateur finit par appeler sa doublure pour filmer son personnage marchant en ligne droite et c’est alors que la doublure se brise la cheville !

Un dessin élégant, épuré

Tout cela dans un dessin très stylé, original, épuré, très élégant. On parlerait d’un humour anglais si les Anglais n’étaient pas si tristes, en ce moment. Geoffroy Monde aurait très bien pu ajouter à ses 28 nouvelles, une histoire d’Anglais qui votent contre leur camp ! Ce sera votre album de l’été. N’oubliez pas de l’emporter en vacances, tous vos amis vous diront merci.

