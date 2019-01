Découvrez les 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2019

publié le 08/01/2019 à 17:43

RTL et le magazine LIRE suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les

deux rédactions mettent en compétition, pour le Grand Prix RTL LIRE, une première

sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier. Ce 8 janvier 2019, le jury RTL/LIRE a désigné les 5 romans finalistes qui concourront pour le "Grand Prix RTL LIRE 2019" dont la remise aura lieu en mars prochain.



- Alto Braco, de Vanessa Bamberger, aux éditions Liana Levi

- Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin, aux édition Allia

- Personne n'a peur des gens qui sourient, de Véronique Ovaldé, aux éditions Flammarion

- À la ligne, de Joseph Ponthus, aux éditions de La Table Ronde

- San Perdido, de David Zukerman, aux éditions Calmann-Lévy

Ces cinq romans seront soumis à vingt librairies choisies dans vingt villes de France*, qui ont

composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle : au total, cent lecteurs, de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles choisiront le lauréat parmi les cinq auteurs finalistes.

Les membres du Jury RTL/LIRE sont Christopher Baldelli, Philippe Labro, Baptiste Liger, Jacques Esnous, Bernard Lehut, Jean-Pierre Tison, Gladys Marivat, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Josyane Savigneau.



*Les Librairies partenaires sont : Les Mots Passants (Aubervilliers), Le Furet Du Nord (Lille) Librairie Nouvelle (Orléans), Mollat (Bordeaux), Page et Plume (Limoges), Le

Failler (Rennes), Dialogues (Brest), Maupetit (Marseille), L’Armitière (Rouen) Gibert Joseph (Clermont-Ferrand), Hisler Even (Metz), Librairie de Paris (Saint-Étienne) Decitre (Ecully) Sauramps (Montpellier), Charlemagne (Toulon), Mots En Marge (La Garenne Colombes), Bisey (Mulhouse), Privat (Toulouse), Le Square (Grenoble) et L. Durance (Nantes).