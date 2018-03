publié le 06/03/2018 à 10:00

Cinq ans après le phénomène planétaire La vérité sur l'affaire Harry Québert, Joël Dicker revient avec le roman le plus attendu du printemps. L'auteur suisse publie mercredi 7 mars La disparition de Stephanie Mailer aux éditions de Fallois.



Ce roman raconte l'histoire de Stephanie Mailer, une jeune journaliste qui débarque à Orphea, station balnéaire de l'État de New York à la veille d'un festival de théâtre. Vingt ans plus tôt, lors de la première édition de ce festival, le maire et sa famille ont été assassinés ainsi qu'une joggeuse, témoin de la tuerie.

Une affaire rondement résolue à l'époque sauf que Stephanie Mailer s'était trompée de coupable. Sur le point de le démasquer, la jeune journaliste disparaît. Une intrigue rythmée par des rebondissements incessants, des suspects multiples, des fausses pistes et surtout un vrai suspense.

Joël Dicker dédie son nouveau roman à son éditeur Bernard de Fallois, disparu en janvier dernier. "Bernard de Fallois a vraiment été pour moi une lumière, un guide, un homme extraordinaire".