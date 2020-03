publié le 04/03/2020 à 15:30

C'est l'histoire d'un destin hors du commun que raconte le photographe Jean-Marie Périer dans son nouveau livre, Réjane ou la belle époque, disponible aux éditions Loin de Paris. Celle de son arrière-grand-mère, Gabrielle-Charlotte Réju, plus connue sous le nom de Réjane: tout simplement l'une des plus grandes comédiennes de la Belle époque, si ce n'est "la" plus grande, aux côtés de sa contemporaine Sarah Bernhardt bien sûr.

Réjane n’a pas beaucoup tourné au cinéma, mais elle a fait partie des premières en France à s’y essayer. C'est essentiellement sur le monde du théâtre qu'elle a régné, de ses débuts dans les années 1870 jusqu'à sa mort en 1920, à l'âge de 64 ans. Partout dans le monde, de New York à Rio en passant par Saint-Petersbourg, alors qu’il n’y avait ni internet ni téléphone une foule incroyable l’accueillait comme les Beatles en 1965 ! On dit même qu'elle aurait inspiré à Proust un personnage d'À la recherche du temps perdu...

"Elle jouait d'une manière beaucoup moins classique que Sarah Bernhardt, elle parlait "peuple" et a amené une très grande modernité" explique l'arrière-petit-fils de Réjane au micro de Stéphane Bern. Jean-Marie Périer signe la préface de ce très beau livre dont le texte est signé Jacques Porel, le propre fils de Réjane !

Réjane Crédit : Loin de Paris

Dernières dates pour "Duels à Davidéjonatown"

Après avoir affiché complet à L’Apollo Théâtre pendant 4 mois, et réuni déjà plus de 130 000 spectateurs, Artus part en tournée avec sa pièce « Duels à Davidéjonatown ». Pour citer quelques dates, il jouera entre autres le 7 mars à Angoulême, le 13 mars à Bischwiller, le 14 Mars à Troyes, Le 26 Mars à Saint-Omer, le 17 avril à Montélimar, le 23 avril à Toulon, etc. Toutes les dates sont disponibles sur les sites de billetterie habituels.

Duels à Davidéjonatown Crédit : Arthus

"Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, doivent choisir leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort.

Billy, modeste éleveur de cochons pacifique et sensible, apprend qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition… alors qu’il ne sait même pas se servir d’un revolver. Billy en sortira-t-il vivant ?

Deviendra-t-il le shérif de Davidéjonatown et épousera-t-il enfin celle qu’il aime secrètement depuis sa tendre enfance, Jane, la pute du saloon ? Suspense et boule de gomme..."

