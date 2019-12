Les coulisses des shootings de Jean-Marie Périer !

et Thomas Hugues

Johnny Hallyday, Michel Berger, France Gall, les Rolling Stones ou encore les Beatles… Toutes les stars des années 60 et 70 ont tous posé devant son objectif. Le célèbre photographe Jean-Marie Périer nous dévoile les coulisses de ses plus grands shootings.

Avec Johnny Hallyday à bord d’une Lamborghini Miura, à quelle vitesse roulait le chanteur ? Que voulaient dire les Beatles lorsqu'ils disaient« Get me some birds », « trouve-moi des oiseaux », qui sont '' les oiseaux '' ?

Les relations entre stars et photographes étaient-elles différentes dans les années 60 et 70 ? Les stars acceptaient facilement de jouer avec leur image ?

Comment les Rolling Stones ont-il failli se battre avec des routiers dans un restaurant en pleine nuit ? Comment Jean-Marie Périer a réussi à finalement les sortir du restaurant ?

1960 - 1970 chez Privat.

