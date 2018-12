Artus se livre dans Les Grosses Têtes

publié le 21/12/2018 à 18:21

Aujourd'hui, vendredi 21 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui compte sur la magie de Noël pour trouver une bonne réponse dans l’émission : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui, pour Noël aimerait bien voir quelqu’un passer par sa cheminée : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui pourrait interroger le Père Noël dans le bureau des légendes : Artus.



Une Grosse Tête qui devrait partir maintenant pour arriver à l’heure à la messe de minuit : Titoff.



Une Grosse Tête qui a tout le matériel nécessaire pour vous enguirlander : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui peut vous chanter « Petit papa noël » dans toutes les langues : Eric Laugérias.

Les Grosses Têtes du vendredi 21 décembre 2018 Crédit : Paul Vey

