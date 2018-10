A La Bonne Heure avec Artus

publié le 25/10/2018 à 12:30

Il va vous faire mourir de rire ! Artus est de retour avec Duels à Davidéjonatown, un spectacle co-écrit avec Romain Chevalier. Après les Feux de la Rampe et le Palais des Glaces, l’humoriste et comédien joue actuellement les prolongations sur la scène du Théâtre de la Tour Eiffel (7e arrondissement).



Entouré de Greg Romano, Céline Groussard, Sébastien Chartier et Julien Schmidt, la bande foule les terres de la comédie burlesque et dégaine un humour absurde et décalé. Pour sa première pièce, Artus signe lui-même la mise en scène avec Mélanie Ségura. Attention, le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans.



"Duels à Davidéjonatown" d'Artus, actuellement au Théâtre de la Tour Eiffel

Le pitch est simple : les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy (Sébastien Chartier), modeste éleveur de cochons, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition...



Duels à Davidéjonatown, la première comédie d'Artus, au Théâtre de la Tour Eiffel jusqu'au 26 janvier 2019.



Découvrez la bande-annonce du spectacle...

