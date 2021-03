publié le 15/03/2021 à 08:17

Le Grand Prix RTL/Lire 2021 a été décerné à Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa (éditions de l'Iconoclaste). Le nom du lauréat, a été dévoilé à l'antenne de RTL ce lundi 15 mars 2021 par Philippe Labro. Le roman avait conquis le cœur de Bernard Lehut dans Laissez-vous tenter : "Une éblouissante réussite romanesque. De la littérature populaire et de qualité, tout ce que l’on aime. Une fois le livre refermé, les personnages de cette merveilleuse histoire vous accompagneront longtemps…"

Ce roman pose plusieurs questions et un décor fascinant : pourquoi Joe, un vieux pianiste interprète virtuose de Beethoven, qui aurait pu mener une éclatante carrière de soliste, s'obstine à jouer sur les pianos publics des gares et des aéroports ? La réponse à cette énigme est du côté d'un sinistre orphelinat religieux des Pyrénées, Les Confins, où Joe a séjourné, adolescent, après la mort de ses parents. Il y a appris l'amitié comme arme de résistance aux adultes. Il a exploré aussi le vertige de l'amour pour la belle et inaccessible Rose...

Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa était l'un des cinq ouvrages finalistes avec Toni tout court de Shane Haddad (P.O.L.), Serge de Yasmina Reza, Le diable parle toutes les langues de Jennifer Richard (Albin Michel) et L'Ami de Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser).

Chaque année, un jury composé de professionnels, de libraires et de lecteurs couronne le roman qui l’a le plus touché. L’authenticité de ce prix tient en l’hétérogénéité du lectorat qui le décerne. Les rédactions de RTL et du magazine Lire ont dans un premier temps sélectionné cinq romans qui, ensuite, ont été soumis à 20 libraires de 20 villes de France. À leur tour ceux-ci ont composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle. Au total, 100 lecteurs de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles ont élu le Grand Prix RTL/Lire 2021.

"Des diables et des saints" de Jean-Baptiste Andréa Crédit : L'iconoclaste