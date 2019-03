publié le 04/03/2019 à 12:53

Le chanteur britannique Keith Flint, leader du groupe d'electro The Prodigy, a été retrouvé mort lundi par la police de l'Essex (sud-est de l'Angleterre), à l'âge de 49 ans, rapporte l'agence britannique PA.



Une information rapidement confirmée par la police du comté d'Essex. "Nous avons été appelé sur les lieux après avoir été interpellé sur l'état d'un homme résidant à Brook Hill, North End, juste après 8h10 du matin ce lundi. Une fois sur les lieux, nous n'avons pu que confirmer la mort d'un homme de 49 ans. Ses proches ont été informés. Ce décès n'est pas considéré comme suspect et un dossier sera préparé à l'intention du médecin légiste", a précisé la police, citée par le journal The Independent.

"C'est avec un grand choc et une profonde tristesse que nous confirmons le décès de notre frère et meilleur ami Keith Flint, a annoncé le groupe dans un communiqué. Un véritable pionnier, un innovateur, une légende. Il nous manquera pour toujours."

Un look iconique

The Prodigy est un groupe de musique électronique qui s'est fait connaître dans les années 1990, en même temps que The Chemical Brothers ou Fatboy Slim. Parmi ses plus grands tubes, on peut citer Voodoo People, Smack My Bitch Up ou encore Breathe. Cette disparition survient alors que The Prodigy venait d'entamer une tournée internationale pour promouvoir son septième album, No Tourists, avec des étapes en Colombie et en Autriche début avril, plusieurs dates aux États-Unis au mois de mai et en France au cours de l'été.



Personnage charismatique au look démoniaque, avec cheveux hérissés, ses piercing et tatouages qui faisaient peur aux enfants, Keith Flint avait frappé les esprits avec son interprétation du titre Firestarter, en 1996.Mixant des éléments punks et de dance, il avait contribué à faire de The Prodigy l'un des groupes les plus influents de la scène rave underground, après la sortie de l'album The Fat Of The Land, en 1997, qui contient notamment le hit controversé Smack My Bitch Up.



L'animatrice de radio britannique Jo Whiley a été l'une des premières à saluer la mémoire de Keith Flint sur le réseau social Twitter : "Oh quelle triste nouvelle. La mort de Keith Flint. À chaque fois que nos chemins se croisaient il était absolument adorable. Vraiment gentil. Un chanteur incroyable et une icone".