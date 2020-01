Italie : un tableau retrouvé par hasard se révèle être un original de Klimt

et AFP

publié le 18/01/2020 à 01:01

C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde de l'art. Un tableau volé il y a 20 ans, et retrouvé par hasard il y a cinq semaines à Piacenza, dans le nord-ouest de l'Italie, s'est révélé être un original de Gustav Klimt. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi 17 janvier une magistrate chargée de l'enquête.

"C'est avec une grande émotion que je peux vous dire que le tableau retrouvé est authentique", a déclaré Ornella Chicca lors d'une conférence de presse. En février 1997, alors que le musée de Piacenza La Galerie Ricci Oddi était fermé pour des travaux, le tableau intitulé Portrait d'une Dame avait été subtilisé sans laisser de traces.

Le 10 décembre, des jardiniers qui nettoyaient le mur externe du musée ont retrouvé par hasard la toile. En arrachant du lierre, ils ont fait tomber une petite porte d'aération, et ont découvert un sac poubelle noir contenant le tableau sur son châssis mais sans cadre. Le directeur du musée, Massimo Ferrari, avait indiqué dès les premiers jours après la découverte avoir des "signaux positifs" concernant l'authenticité de l'oeuvre.

Le "Portrait d'une Dame" va pouvoir être exposé à nouveau

Pour une première authentification, "plus que toute autre chose, nous avons regardé l'arrière du tableau car c'est derrière que figurent les sceaux en cire et du plâtre où est apposé le tampon du musée", avait alors expliqué le directeur du musée. Massimo Ferrai a souligné que l'arrière d'un tableau est "bien plus difficile à reconstituer (que l'avant), même pour des faussaires".

Le Portrait d'une Dame, un tableau d'une dimension de 55x65 cm, réalisé en 1916/1917 par Gustav Klimt, avait fait l'objet d'une grande publicité en 1996 lorsqu'une étudiante en histoire de l'art, Claudia Maga, avait contribué à découvrir que sous un premier portrait, s'en cachait un autre. Le directeur du musée va pouvoir l'exposer à nouveau dans la Galerie Ricci Oddi afin de "redonner de la notoriété" au musée. "C'est important pour nous et pour l'Italie", avait-t-il expliqué au moment de la découverte de l'oeuvre.