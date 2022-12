Il y a juste un an, le 20 décembre 2021, les éditions Albert René ont proposé à FabCaro d’imaginer un nouveau scénario pour le 40ème album d’Astérix. Une vraie surprise pour l’auteur du bestseller Zaï Zaï Zaï Zaï, qui n’a pas hésité à griffonner dans le train de retour à Montpellier un synopsis pour ce nouvel album. "Fin décembre, j'ai envoyé aux éditions Albert René un synopsis avec des premiers story-boards. Ils ont dû se dire : 'Celui-là, il va nous faire courir'. Puis j’ai mis deux mois à tout boucler. C’était assez rapide", confie-t-il à RTL.

"C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai été nourri à Astérix", dit aujourd’hui FabCaro. "D'un point de vue affectif, c'est toute mon enfance. J'ai grandi avec ça, et ça m'a accompagné toute ma vie. Il y a de tels degrés différents de lecture que plus on relit les albums, puis on découvre des choses qu'on n'avait pas vues. C'est un truc hyper douillet. Pour moi, Astérix c'est l'enfance. À sept, huit ans, je ne comprenais pas tout. Les jeux de mots, les références, mais ça m’a apporté beaucoup de choses", explique l'auteur.

Planche inédite du prochain album d'Astérix Crédit : Les Éditions Albert René

Né en 1973, le premier Astérix que FabCaro a lu est Le Grand fossé : "Un coup de foudre", assure FabCaro, qui a dévoré par la suite Le combat des chefs et La zizanie. Ça lui a en partie donné envie de dessiner : "Je me souviens. Je me revois tout petit sur ma petite table en train de dessiner des cases entières d'Astérix".

FabCaro a dû, pour le scénario d’Astérix, modifier sa manière de travailler. Lui qui improvise beaucoup dans ses bandes dessinées, a travaillé de manière plus classique pour Astérix : "J’ai construit un vrai scénario, un vrai story-board du début à la fin et j’ai adoré faire ça. Partir sur une histoire, me dire 'comment je vais essayer de faire rentrer ça en 44 pages, comment je structure, où je vais'".

Roi de l'absurdité, de la loufoquerie et du politiquement incorrect, FabCaro s’est forcément bridé un petit peu. "Je me disais, si on vient me chercher, c'est qu'il faut que j'y mette un petit peu ma patte. Mais en même temps, c'est quand même une institution Astérix. Il a fallu que je me raisonne, je suis au service d'un projet. J'avais au-dessus de mes épaules Uderzo et Goscinny".

Mais Alors que raconte le prochain album ? Pour respecter l'alternance, l’action se passe au village. Un évènement extérieur vient perturber la vie d’Astérix et ses amis. Bonnemine et Abraracourcix ont un rôle important dans ce quarantième album. Assurancetourix chante quelques petits morceaux. Comme dans tous les albums, il y a des références à notre époque. Quelques personnages célèbres font des apparitions dans l’album et sans trop dévoiler l’intrigue, on peut dire que l’album se termine par un grand banquet !

