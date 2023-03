INFO RTL - "Astérix" : découvrez en exclusivité le titre du 40e album

La nouvelle bande dessinée d’Astérix, la 40e de la saga, sortira le 26 octobre 2023 et sera éditée à plus de 5 millions d’exemplaires. RTL vous dévoile son titre en exclusivité : L'Iris blanc.

Ce sera le premier album scénarisé par un grand nom de la BD : Fabcaro, auteur du bestseller Zaï zaï zaï zaï. Le nouveau scénariste d'Astérix y aborde une thématique contemporaine : celle de l’épanouissement personnel.

César en a marre de voir ses troupes démoralisées. Surtout celles qui sont postées autour du village gaulois. Il souhaite les remotiver grâce à cette nouvelle méthode d'épanouissement : l'Iris blanc, qui consiste à voir du positif et de la bienveillance en toutes choses. César est convaincu qu'en apprenant à être positifs, ses soldats ne seront plus tétanisés par la peur et deviendront de meilleurs guerriers.

Une nouvelle philosophie de vie

Cette nouvelle méthode de pensée positive va avoir des répercussions non seulement sur les Romains mais aussi sur tous les habitants du village gaulois, qui sont, pour la plupart, hédonistes, épicuriens et excessifs.



Si Astérix et Obélix observent toujours de loin les nouvelles lubies de leurs concitoyens, le village est partagé quant à cette nouvelle philosophie de vie. Les couples se disputent : Bonemine est très favorable à ces histoires de vibrations personnelles, tandis que son mari Abraracourcix est carrément hostile à l'Iris blanc.

"L'Iris Blanc" est le 40e album d'Astérix Crédit : Editions Albert René

C'est presque les personnages qui écrivent l'histoire Fabcaro

Fabcaro lit les aventures d’Astérix et Obélix depuis son enfance. Il n’a pas eu besoin de se replonger dans les anciens albums pour écrire L’Iris blanc. "Les personnages sont tellement forts, tellement bien décrits qu'une fois mis en situation, ils vivent leur vie et on se laisse guider. C'est presque eux qui écrivent l'histoire", confie le scénariste à RTL.

Ils sont fous ces... Gaulois ?

Le choix du titre L’Iris blanc s’est très vite imposé à lui. "L'iris est un symbole de bienveillance et d'épanouissement. J'avais envie que cette nouvelle méthode d’épanouissement personnel soit incarnée par un symbole, explique Fabcaro. Très vite, j'ai pensé à une fleur et listé toutes celles qu’on retrouvait à l’époque des Romains. J’ai découvert leur symbolique et j’ai été séduit par l'iris. J'adore la sonorité du mot. La symbolique de l'iris collait assez bien avec ce que je voulais raconter. La couleur blanche reflétait le côté virginal de la chose."



Si les Gaulois répètent inlassablement "Ils sont fous ces Romains". On découvrira dans L’Iris blanc, que les plus fous, sont peut-être les Gaulois. "Fous et épicuriens. C'est pour ces raisons qu'ils résistent aux Romains", souligne Fabcaro.

