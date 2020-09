publié le 02/09/2020 à 12:49

Isabelle Chenu est une femme qui mène une double-vie professionnelle. Ainsi, elle est médecin-gériatre, mais aussi artiste sur scène avec Nicole Avezard, de l’ex-duo Les Vamps. C'est en Indre-et-Loire, à Loches, que RTL est allée à sa rencontre.

Avant de présenter Isabelle Chenu, faisons un petit retour en arrière avec le duo Les Vamps. Souvenez-vous : fichus sur la tête et blouses des années 50, Gisèle est opulente et méchante. Lucienne maigre et naïve. Points communs entre ces mamies truculentes, elles n’étaient pas très sympas avec les copines.

Après un énorme succès, les deux comédiennes se sont séparées. Nicole Avezard s’est concentrée sur son activité de peintre tout en continuant de donner des cours de théâtre en Touraine. Et au même moment, Isabelle Chenu vient de s’installer comme médecin à Loches. Et c’est comme ça que leurs chemins se croisent.

Elle ne savait pas "que c'était un métier"

"L’associatif, c’est sympa pour faire des rencontres. Et on m’a dit, il y a une des Vamps qui donnent des cours de théâtre. J’ai appelé. Elle m’a dit : normalement mon cours est complet. Mais aujourd’hui, il y a une fille qui s’est désistée parce qu’elle a trouvé du travail. Et qu’elle déménage", raconte Isabelle Chenu.

Et Nicole Avezard tombe immédiatement sous le charme de son élève : "Comme avec Isabelle, on s’entendait bien, qu’on rigolait bien, je lui ai dit : 'On peut écrire quelque-chose ensemble'". "Moi je n’avais pas compris que c’était un truc sérieux, que c’était un métier", confie Isabelle Chenu.

Un des tableaux de Nicole Avezard, artiste peintre et comédienne. Ses créations actuelles sont des personnages caricaturaux ("Les Josianes", comme elle les nomme) dans des situations cocasses. Crédit : Nicole AVEZARD

Depuis une dizaine d’année, Isabelle Chenu mène donc une double-vie : médecin gériatre la semaine, et le weekend comédienne : elle joue Solange la nièce, un peu nunuche, de Lucienne. Aujourd’hui encore, Isabelle a du mal à croire à ce drôle de destin. "Même en spectacle. Je me rends compte qu’il y a Lucienne des Vamps à côté de moi. Des fois, ça me fait ça ! Je me dis c’est en vrai", raconte-t-elle.

Étonnante rencontre ! Mais alors comment arrive-t-elle à mener cette double-vie de médecin en maison de retraite et celle de comédienne ? Petite visite dans sur les lieux de son travail au quotidien. "Bienvenu dans mon bureau. Il y a la blouse. Le stéthoscope bien évidement. Le marteau réflexe. Le gel hydroalcoolique", présente Isabelle Chenu.

La carrière de comédienne nourrit-elle celle de médecin ou bien la carrière de médecin nourrit celle de comédienne ? "C’est les deux. Et en même temps. Ce ne sont pas des métiers si différents que ça ! On prend soin des gens", répond la docteur-comédienne. Et le docteur Chenu respecte scrupuleusement l’éthique

Et s'il fallait choisir ?

"Jamais je ne prends d’éléments de mon métier de médecin pour faire rire les gens. Ce que je vais rapporter, ça va être des choses qu’on m’a rapportées. Mais pas des choses que j’ai eues en direct avec des malades", tient-elle à préciser.



À la maison de retraite, Isabelle Chenu ne sait pas vraiment si les gens connaissent sa double vie. "Soit personne ne sait, soit ils savent mais ne le disent pas. De temps en temps, un agent me dit : 'Mais, ce n’est pas vous sur la photo là-bas ? Si, c’est moi ! Ah ça alors !'".



"Ici, Isabelle Chenu, c’est le docteur Chenu. Moi, je n’y ai pas cru la dernière fois qu’elle m’en a parlé. C’est juste inouï !", témoigne Icham, lui aussi médecin et qui travaille au côté de sa consoeur et collègue.



"Je suis allé la voir en spectacle", indique Betty qui dirige l'Ehpad. L'occasion de relever des différences entre la docteur et la comédienne ? "Sur scène, elle danse très très bien. Ici, je ne l’ai pas encore vue danser dans l’établissement", s'amuse-t-elle. La personnalité est la même. Après effectivement, au niveau du look, ce n’est pas tout à fait la même chose. J’ai la chance d’avoir un médecin qui rigole, qui ne se prend pas très au sérieux et qui fait très bien son travail. Donc, j’ai tout gagné !, se réjouit Betty.



Mais finalement, si un jour il fallait choisir entre les deux activités, laquelle emporterait le coeur d'Isabelle Chenu ? "Ah non, ce n’est pas bien comme question ! Je vais le dire, je crois que je resterais comédienne. Mais je soignerai quand même les gens en douce", lance-t-elle comme un clin d'oeil.



Lucienne des Vamps et Solange sont actuellement en tournée dans toute la France avec un nouveau spectacle : Amicalement VAMP. Première date de la tournée à Caluire et Cuire, près de Lyon, le vendredi 30 octobre.