Tatiana de rosnay dans Les Essentiels

publié le 28/07/2019 à 12:30

Les Essentiels de Tatiana de Rosnay

Pour cette 5ème saison des « Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Celui du groupe Depeche Mode



Le Livre : « La servante écarlate », roman de la canadienne Margaret Atwood, publié en 1985



Le film : « Call me by your name », du réalisateur italien Luca Guadagnino, sorti en 2017 et adapté du roman d’André Aciman



L'album : « The colour of Spring », le 3e album du groupe britannique Talk Talk, sortie en 1986



Le dernier roman de Tatiana de Rosnay, « Sentinelle de la pluie », paru en 2018 aux éditions Héloise d'Ormesson est sorti en version poche au mois de mars 2019



