L'incroyable Boris Vian

et Thomas Hugues

publié le 27/11/2019 à 13:02

Boris Vian est mort il y a 60 ans, et on va célébrer dans quelques semaines le centenaire de sa naissance…c’est une visite intimiste qu’on vous propose sur RTL, on découvre sa vie en pousse les portes de son appartement Parisien !

Nous connaissons tous Boris Vian le génial poète mais dans son appartement, nous allons également découvrir sa passion pour les objets, savez-vous que c’était un ingénieur ? Nous lui devons, par exemple, la brique de lait !

Notre guide est Nicole Bertolt,directrice du patrimoine de Boris Vian.

à lire : Boris Vian, 100 ans, le livre anniversaire publié aux éditions Heredium.

