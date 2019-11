publié le 27/11/2019 à 14:00

Aujourd’hui Stéphane Bern reçoit une véritable « star » des librairies, l’une des (trop) rares femmes a truster les classements des meilleures ventes de livres à chaque fois qu’elle sort un roman. Après avoir connu un succès mondial en nous parlant de crocodiles, de tortues et d’écureuils, elle change de registre animalier et s’attaque, dans son nouveau roman, aux insectes : Katherine Pancol est l'invitée d'"A la bonne heure !" jusqu'à 12h30.

Bed bug : c’est le titre, anglais, de ce nouvel opus publié aux éditions Albin Michel. C’est un jeu de mot astucieux qui littéralement veut dire « punaise de lit », mais que l'on peut aussi traduire par « panne de lit ». Et c’est vrai que la nouvelle héroïne de Katherine Pancol, la charmante Rose, chercheuse au CNRS d’à peine 30 ans, spécialiste des lucioles, a un petit « blocage » de ce côté-là…

A partir de ce très joli titre, qui lui a été soufflé par sa fille, Katherine Pancol revient sur son métier d'écrivain, ses rituels, les longues enquêtes qu'elle mène avant d'entamer la rédaction de ses best-sellers et le stress qui l'étreint avant chaque sortie de livre.

Quand j'écris, je ne suis jamais sûr de moi Katherine Pancol Partager la citation





Bed bug Crédit : Albin Michel

"Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale.



Si elle étudie avec grande maîtrise l’alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse.

La vie n’est pas comme dans un laboratoire.

Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l’aider.



Bed bug ou le désarroi amoureux d’une femme au bord d’un lit."

Bed bugde Katherine Pancol, aux éditions Albin Michel, 347 pages, 19,90 euros.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !