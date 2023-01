Guillaume Musso, roi des ventes pour la 12e année consécutive

Avec 1.383.258 exemplaires, soit 100.000 de plus qu'en 2021, Guillaume Musso reste l'auteur le plus vendu en 2022 selon le baromètre annuel établi par l'institut GFK avec Le Figaro. Il réalise cette performance grâce aux trois titres publiés l'an dernier : son nouveau roman Angélique et les versions poche du précédent L'inconnue de la Seine et de son tout premier livre édité en 2001 Skidamarink.



"Le fait que ça dure, que les lecteurs m'aient suivi sur des genres de romans différents au fil des années m'inspire une immense gratitude et de la fierté", réagit Guillaume Musso au micro de RTL.

Dans le top 10 des auteurs les plus vendus, Musso devance Joël Dicker qui frôle la barre du million avec 988.477 exemplaires de L'affaire Alaska Sanders, son roman publié par sa propre maison d'édition Rosie & Wolfe, une première dans ce classement et la version poche de L'énigme de la chambre 622.

Sur la 3e marche du podium, l'étonnante Melissa Da Costa qui gagne 4 places en un an et devance Virginie Grimaldi ex-numéro 2 en 2021. Pierre Lemaitre se classe 5e, Franck Thilliez 6e. Pour la première fois, un prix Nobel de littérature intègre le top 10, Annie Ernaux à la 7e place. À la 8e, Valérie Perrin. Marc Levy occupe le 9e rang et Marie-Bernadette Dupuy le 10e.

Seuls deux auteurs étrangers intègrent ce classement : l'Irlandaise Lucinda Riley avec sa Saga des 7 soeurs et, à titre posthume, l'Américain Michael McDowell pour la série Blackwater. À noter que sortent des 10 meilleures ventes en 2022 Michel Bussi, Bernard Minier et Aurélie Valognes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info