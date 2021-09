Découvrez l'antre d'écriture de Guillaume Musso : "Je suis un auteur extensif"

L'inconnue de la Seine, c'est le titre du nouveau Guillaume Musso à paraître mercredi 22 septembre 2021 chez Calmann-Lévy. L'auteur revient ici avec bonheur à un pur polar. L'idée de l'intrigue lui est venue d'un fait divers datant de la fin du XXe siècle : une jeune femme à la beauté sidérante retrouvée morte noyée dans la Seine. Son masque mortuaire a fasciné les artistes de l'époque.

La jeune femme d'aujourd'hui imaginée par Guillaume Musso ne meurt pas. Repêchée nue et amnésique par la brigade fluviale, elle s'échappe et le mystère devient vertigineux quand son ADN révèle qu'il s'agit d'une célèbre pianiste morte un an plus tôt dans un accident d'avion. Une folle enquête commence, vous ne la lâcherez plus !

Guillaume Musso a ouvert la porte de son antre à RTL, une plongée exceptionnelle dans le lieu où se forgent les histoires du romancier préféré des Français. L'écrivain travaille au dernier étage d'un discret immeuble parisien à deux pas des Champs-Élysées.

"L'inconnue de la Seine" de Guillaume Musso Crédit : Calmann-Lévy

"Ce lieu c'est le premier appartement que j'ai eu quand je suis arrivé à Paris en 2008 et dans lequel j'habitais avec ma compagne jusqu'à la naissance de notre deuxième enfant, confie-t-il. Après avoir déménagé, j'ai aménagé cet appartement en bureau. J'ai toujours pensé que l'écriture nécessitait d'avoir une chambre à soi. De Virgina Woolf à Stephen King, tous le disent. Il faut fermer la porte pour écrire et s'extirper de son quotidien. J'y passe 10 heures par jour. J'accompagne mes enfants à l'école et je viens ici en respectant des horaires : 9h-20h, tous les jours ou presque. Je suis un auteur extensif plutôt qu'intensif."

Dans cet appartement, il n'y a pas qu'un bureau - ici une grande table - pour écrire. Il y a aussi un canapé pour se nourrir intellectuellement. "J'écris des romans qui nécessitent une documentation assez lourde et il y a cette phase de lecture, ce plaisir de se documenter, décrit l'auteur. Au total, je vais garder 0,0001% de ces lectures mais c'est ça le vrai luxe de consacrer sa vie à l'écriture. Ce n'est pas juste écrire mais consacrer sa vie à se construire".