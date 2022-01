Grand Prix RTL-Lire 2022 : découvrez les 5 finalistes et leurs romans

Claude Lelouch, Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon sont nos invités pour la sortie du film "L'amour c'est mieux que la vie"

Claude Lelouch, Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon sont nos invités pour la sortie du film "L'amour c'est mieux que la vie"

Claude Lelouch, Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon sont nos invités pour la sortie du film "L'amour c'est mieux que la vie"

Claude Lelouch, Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon sont nos invités pour la sortie du film "L'amour c'est mieux que la vie"

Ils sont cinq, trois hommes et deux femmes. Les finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2022 ont été désignés le 13 janvier 2022. La première s'appelle Héléne Gestern et son roman 555 évoque le nombre de sonates composées par le grand musicien Scarlatti. Le livre s'ouvre par la découverte d'une 556e sonate inédite, qui suscite la convoitise de plusieurs personnages. Suit un formidable suspense qui passionnera bien au-delà des amateurs de musique classique.

Deuxième romancière, Laure Gouraige. Il s'agit du deuxième livre de cette jeune autrice : Les idées noires et un pitch addictif à lui seul... Une jeune femme se réveille un matin et découvre qu'elle est noire. Une variation haletante sur l'identité et le regard des autres.

Passons aux hommes avec un débutant : Diadié Dembélé. l'écrivain d'originaire malienne, publie Le duel des grands-mères, l'histoire d'un jeune garçon qui renoue avec ses racines auprès de ses deux aïeules. Un livre touchant et dans une langue inventive et poétique.

Deux écrivains confirmés viennent clore cette liste de finalistes : deux prix Goncourt, Nicolas Mathieu, l'auteur de Leurs enfants après eux, de retour avec Connemara. Deux quadras, Hélène et Christophe, amis d'enfance, tentent de réinventer leur vie. Ça se passe en Lorraine avec les chansons de Sardou en bande originale. Et enfin, Pierre Lemaître qui entame un nouveau grand cycle romanesque consacré aux Trente Glorieuses avec Le Grand Monde qui débute au moment de la guerre d'Indochine.

Charge aux lecteurs de ne retenir qu'un seul de ces titres qui décrochera donc le Grand Prix RTL-Lire. Ils sont 100, répartis en jurys de 5 dans les 20 librairies partenaires du Prix. Ils ont jusqu'en mars pour lire. La lauréate ou le lauréat sera annoncé dans Laissez-vous tenter le 21 mars 2022. Rappelons que l'an dernier, c'est Jean-Baptiste Andréa qui avait obtenu le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire pour Des diables et des saints.