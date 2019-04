publié le 27/01/2019 à 08:15

Depuis une trentaine d'années, l'académicienne Dominique Bona enchante les lecteurs avec des biographies qui font date et font revivre d'immenses artistes, de Romain Gary à Colette en passant par Camille Claudel ou Gala Dali, l'épouse de Salvador. Dans Mes vies secrètes, Dominique Bona revient pour la première fois sur son travail de biographe et cherche à savoir si la fréquentation de ces grandes figures l'a transformée.



"La réponse est oui. Le fait d'écrire sur eux a eu des conséquences sur moi. Ils m'ont aidée à grandir, à vivre, à vieillir [...] C'est avec eux que je me suis sentie plus généreuse au fil des années. Si la lecture n'aide pas à vivre, alors à quoi bon ?"

Parmi toutes ces vies parcourues, ces destins décryptés sous sa plume, une figure l'a marquée plus que les autres : Colette.



"Sans hésiter, elle a eu tous les écueils d'une vie humaine mais elle les a surmontés pendant plus de 80 ans et avec le sourire."



Mes vies secrètes, de Dominique Bona est publié chez Gallimard.

"Mes vies secrètes" de Dominique Bona Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Foulques, le premier roman de Véronique Boulais, aux éditions JC Lattès, est le coup de cœur de Nathalie Couderc de la Maison de la Presse de Caussade dans le Tarn-et-Garonne.



Foulques, de Véronique Boulais, est publié aux éditions JC Lattès.

"Foulques" de Véronique Boulais Crédit : JC Lattès