L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, publié chez Gallimard est en train de battre des records de vente. Rarement un prix Goncourt a suscité un tel engouement.

Selon les derniers chiffres, L'Anomalie s'est vendu à 631.500 exemplaires contre 618.000 exemplaires pour Les Bienveillantes de John Littell, prix Goncourt 2006. Et le succès d'Hervé Le Tellier ne devrait pas s'arrêter là.

Selon Jean-Charles Grunstein, le directeur commercial de Gallimard : "Ce n'était pas évident de pouvoir dépasser Les Bienveillantes, qui avait été en son temps, un énorme succès", démarre-t-il, avant d'estimer le nombre de ventes à terme à de L'Anomalie "entre 750.000 et 800.000 exemplaires".

"Les ventes sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus soutenues qu'elles ne l'avaient été pour Les Bienveillantes qui s'est vendu sur un temps, sensiblement plus long". 856.000 livres ont été imprimé et mis à disposition des libraires, c'est un destin inouï pour un roman publié à 12.000 exemplaires, il y a à peine six mois.