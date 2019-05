François Hollande, la cible d'une cellule terroriste ?

publié le 24/05/2019 à 14:31

La cellule terroriste qui a projeté d'attaquer l'Élysée aurait également prévu une attaque contre François Hollande. Selon les informations de BFMTV, "des éléments qui pèsent en ce sens ont été retrouvés dans le téléphone de l'un des cinq hommes interpellés début mai pour avoir fomenté un attentat contre l’Élysée et un commissariat", peut-on lire sur le site.



Une photo aurait été retrouvée par les enquêteurs sur laquelle un mineur de 16 ans pose aux côtés de l'ancien président de la République. "Sur l'image, l'adolescent est assis à côté de l'ancien chef d'Etat souriant, et lève l'index vers le ciel, un geste qui symbolise la profession de foi en l'islam. On ignore cependant, pour l'heure, si son geste peut être interprété de la sorte", ajoute BFMTV.

D'autres éléments récupérés dans son téléphone relatent une conversation où l'adolescent raconte avoir pu approcher François Hollande et qu'il était une cible intéressante "car il le jugeait comme le principal responsable du déclenchement des frappes en Syrie".