Emmanuel Perrotin : comment taper dans l'œil de l'influent galeriste français

Avec huit espaces dans le monde, de New York à Tokyo en passant par Dubaï, le galeriste français, Emmanuel Perrotin dispose d'une aura exceptionnelle dans son domaine.

Il crée la galerie Perrotin en 1990 à l’âge de 21 ans, et pour objectif d’offrir des dispositifs pour les artistes de plus en plus stimulants à la création. Le galeriste accompagne certains artistes depuis plus de trente ans dans le développement de leurs projets les plus ambitieux.

À 55 ans, Emmanuel Perrotin cherche encore à élargir son public notamment grâce aux réseaux sociaux. "C'est formidable pour l'art contemporain dans son ensemble. Il n'y a jamais eu autant de visiteurs d'expositions dans le monde grâce à cet outil", souligne le galeriste.

Des ventes qui ont augmenté grâce à son compte Instagram : "Beaucoup de gens regardent notre actualité sur notre compte et par ce billet, vont contacter la galerie pour savoir quelles sont les œuvres à vendre", ajoute Emmanuel Perrotin.

Il est toujours préférable d'être sollicité que de solliciter Emmanuel Perrotin, galeriste

Instagram lui permet donc de vendre plus, mais en contrepartie, le galeriste est beaucoup plus solliciter par les jeunes artistes via les messages privés du réseau social. "Ils s'adressent tous à moi via Instagram, mais ça ne marche quasiment jamais (…) vous n'avez quasiment aucune chance d'avoir un rendez-vous avec moi", affirme le galeriste.

Comment attirer son attention alors ? "Il faut que les jeunes artistes prennent leur destin en main en créant leur propre espace. À un moment donné, on va en entendre parler et c'est nous qui venons à eux. Il est toujours préférable d'être sollicité que de solliciter", conclut l'invité d'Au cœur de la création.



