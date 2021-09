Emballer l'Arc de Triomphe pour mieux le regarder, le pari de Christo

L’évènement culturel parisien cette semaine est l'emballage de l'Arc de Triomphe... Un projet posthume de l'artiste Christo, qui avait déjà en 1985, emballé le Pont-Neuf, le plus vieux pont de Paris. Toute la journée du dimanche 12 septembre, les promeneurs des Champs-Élysées ont pu voir les cordistes envelopper l'Arc de Triomphe de tissus argentés. Des dizaines de cordistes dans les airs, déroulant puis plissant 25.000 m² de tissus - l'équivalent de trois terrains de foot - pans par pans, pour envelopper le monument. Ils suivaient tous l'instruction de Thierry Guilain, qui coordonnait la descente des cordistes avec des mouvements de bras précis comme ceux d’un sémaphore.

Avant sa mort, le 31 mai 2020, Christo avait tout décidé avec sa femme Jeanne-Claude, Ils ont tout vérifié sur maquette puisque c’est eux et eux seuls qui finançaient le coût de l’œuvre, c’est-à-dire 14 millions d’euros grâce à la vente d'œuvres préparatoires. Le tissu recyclable en polypropylène gris bleuté, Christo l'avait choisi pour sa brillance, parce qu’il permet la réflexion de la lumière changeante selon l'heure du jour. Et aussi parce que c'est un clin d'œil aux toits de Paris...

L'Arc de Triomphe en train d'être emballé le 12 septembre 2021 Crédit : Thomas SAMSON / AFP

Les 3.000 m de cordes rouges qui envelopperont dès aujourd'hui, l'Arc de Triomphe, mettant en relief sa structure, sont quant à eux, un clin d’œil à notre drapeau national. 3000 m² de corde ? C’est symbolique, ça correspond à la distance qui sépare l'Arc de Triomphe de la pyramide du Louvre, nous a dit l'administrateur de l'Arc de Triomphe, Bruno Cordeau.

Pourquoi Christo a choisi d'emballer l'Arc de Triomphe ? Christo, d'origine hongroise, est arrivé à Paris comme réfugié politique en 1958 ... C'est à Paris que tout commence pour lui. Professionnellement, mais aussi personnellement puisque c'est dans la capitale qu'il rencontre Jeanne Claude, l'amour de sa vie, qui devient sa femme et avec laquelle il signera tous ses projets. Ils pensent à emballer l'Arc de Triomphe en 1962, mais ne cherche à avoir aucune autorisation parce qu’il se dit que ce monument représente un tel emblème pour les Français que son projet est vain. Et puis, en 2017, le centre Pompidou lui propose une rétrospective et le choix de réaliser une œuvre dans la capitale. Il accepte en disant que la seule œuvre qui l'intéresse serait l'Arc de Triomphe.

Il faut rappeler que Christo avait bataillé dix ans de 1975 à 1985 pour pouvoir emballer le Pont Neuf à Paris. Toutes ses œuvres éphémères, partout dans le monde, ont été pour lui et Jeanne-Claude des batailles interminables avec les politiques et les administrations. Christo est un immense artiste, de ces immigrés qui font honneur à la France et qui sont la gloire de la France, grâce à des chefs-d’œuvre que le monde entier nous envie.

Christo avait l’habitude de dire que ses œuvres ne servaient à rien, qu’elles permettaient juste de vivre une expérience visuelle et sensorielle, de changer le regard sur les objets familiers qu’on ne regarde plus. On verra certainement l’Arc de Triomphe autrement du 18 septembre au 3 octobre, le temps que dure l'installation. Il y aura ceux qui seront pour, ceux qui seront contre. Pour une fois Christo n’y participera pas. L’artiste mort le 21 mai 2020, s’amusera de là-haut de l’emballement - médiatique celui-là - que ne manquera pas de provoquer son projet posthume.