"Dune" : "Tourner dans le désert était fondamental", raconte Denis Villeneuve

C'est la très grosse sortie américaine de cette rentrée au cinéma : Dune le film du canadien Denis Villeneuve débarque sur nos écrans mercredi 15 septembre 2021 et c'est d'ores et déjà un classique ! Si vous aimez la science-fiction, vous allez découvrir un très grand film du genre, un film monumental... Le souffle narratif de Shakespeare, la puissance visuelle de Star Wars, Dune réussit l'exploit de rendre compréhensible le livre culte de Frank Herbert et fait immédiatement oublier l'adaptation très ratée de David Lynch dans les années 80...

Quelque part dans un futur lointain, Dune raconte le destin tragique de la famille Atréides, parachutée sur Arrakis, la planète la plus dangereuse et convoitée de l'univers... Un désert de sable, source de production de l'Épice, la substance la plus convoitée de l'Empire, une drogue miracle qui prolonge la vie... Mais le clan des Atréides va, en fait, tomber dans un piège mortel, une trahison... Paul Atréides, le jeune héritier survivant, doté de pouvoirs visionnaires, va fuir vers le mystérieux pays des Fremen un peuple rebelle qui vit dans le désert d'Arrakis qui attend la venue de son Messie... Il devra éviter les périls à commencer par les immenses vers des sables qui hantent le sous-sol de la planète...

Au-delà de ses qualités visuelles et techniques remarquables, il faut évidemment parler du casting, à commencer par Timothée Chalamet qui incarne Paul, le héros de l'histoire... Le jeune comédien vu dans Call Me By Your Name, est parfait dans le costume d'un sauveur fragile et dense à la fois... "Notre objectif dans ce premier film était de capturer l'essence même de Paul avant de le plonger dans l'action pour montrer sa fragilité, raconte l'acteur. Quand nous tournions les scènes de fin en Jordanie je me souviens avoir demandé à Denis [Villeneuve] : quand aura-t-il trouvé sa puissance ? Denis m'a simplement dit de me plonger dans l'humanité de Paul sans rechercher une forme d'invincibilité du personnage. Paul est comme un arbre qui pousse de façon inattendue."

Quant au réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, il a en quelques films seulement (Premier contact, Prisonners, Incendies ou Blade Runner 2049) imposé un style, une vision, une maestria qui en font avec Christopher Nolan le leader d'une nouvelle génération hollywoodienne capable de s'atteler à des films de cette envergure-là... Pour Dune, il a exigé et obtenu de filmer au maximum dans un environnement réel, jusqu'aux déserts de Jordanie et des Émirats Arabes Unis... "Ça serait mentir que de dire qu'il y a peu d'effets visuels dans le film mais la proposition de départ, c'était de tourner dans le désert. C'était non négociable pour que les lieux aient un impact sur les acteurs. L'idée de remettre l'humain à sa place dans l'écosystème, c'était fondamental"

Dune rejoint la lignée de quelques-uns des grands classiques du cinéma de science-fiction à commencer évidemment par Star Wars dont il possède la dimension épique et la profondeur tragique, tout en abordant les thèmes de la colonisation et de l'environnement. Denis Villeneuve rappelle d'ailleurs les connexions évidentes entre ces deux œuvres...

Dune de Denis Villeneuve rassemble Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya, Sarah Ferguson ou encore Charlotte Rampling... Le film sort d'abord en France avant les États-Unis et chez Warner qui le distribue on va scruter les chiffres avec attention... Un 2e volet est d'ores et déjà prévu car l'idée est bien de lancer une nouvelle saga...