Elie Semoun nous fait plonger dans l'intimité de la maladie d'Alzheimer

publié le 09/12/2020 à 11:30

Une fois n'est pas coutume, nous nous intéressons aujourd'hui à un programme qui sera diffusé ce mercredi 9 décembre 2020 sur La Chaîne Parlementaire, souvent confidentielle. LCP propose un documentaire très médiatisé avant même sa diffusion, celui que le comédien Elie Semoun a consacré à son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, et filmé par l'humoriste lui-même aux différents stades de la maladie.

Rien n'est éludé, ni les fulgurances de la mémoire qui s'accroche, ni les moments de raz-le-cœur ou ras le bol d'Elie et sa sœur qui parfois s'évadent par le rire quand leur père s'évade de lui-même. On est effrayés, parfois gênés quand c'est gênant, mais surtout émus, Dans ce documentaire baptisé Mon Vieux on découvre aussi ces moments où la maladie prend le pas sur tout mais à temps encore partiel. On assiste aussi à des moments très intimes lorsqu'Elie Semoun annonce par exemple à son père qu'il doit être placé dans un Ehpad, qu'il n'intègrera que très peu de temps avant sa mort... Un documentaire parfois dur mais qui contient tout de même des moments de grâce.

Le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Elizabeth Martichoux avec Elie Semoun et le professeur Bruno Dubois, neurologue, et directeur scientifique de la Fondation Alzheimer.

