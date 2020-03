Du nouveau au "Paradis Latin" !

publié le 31/12/2019 à 13:00

En ce jour de réveillon, Stéphane Bern et toute son équipe reçoivent le trio qui a récemment donné un sacré coup de jeune à l'un des plus vieux cabarets de la rive gauche: La Paradis Latin. En effet, depuis le 2 mai 2019 le Paradis Latin présente sa nouvelle revue, L’Oiseau Paradis, mise en scène par Kamel Ouali, et emmenée par... Iris Mittenaere, ex Miss France et Miss Univers 2016 ! Une revue placée sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour.



Et avant d'assister au spectacle, les clients du cabaret ont désormais l'opportunité de déguster un repas concocté par Guy Savoy, triple étoilé au Michelin, dont le restaurant à la Monnaie de Paris a été récemment élu "meilleur du monde" pour la quatrième fois consécutive !

Tous les trois nous expliquent l'origine et les ingrédients de cette renaissance du Paradis Latin et en profitent pour nous livrer leurs souvenirs et leur conception d'un réveillon du 31 réussi !

L'oiseau Paradis Crédit : Paradis Latin

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Laetitia Nallet, Cyprien Cini et Patrice Carmouze !