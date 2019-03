publié le 18/03/2019 à 15:28

Diamants et ailes d'ange aux couleurs de la France, Iris Mittenaere dévoile sur Instagram le premier visuel de son futur spectacle au Paradis Latin. La Miss France 2016 sera effectivement la meneuse de revue du prochain cabaret orchestré par le chorégraphe Kamel Ouali.



Déjà sur la scène du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier pour quelques représentations, la Miss Univers 2016 semble avoir trouvé sa voie. Elle avait d'ailleurs confié au Parisien début mars 2019 : "Quand j’étais enfant, ma mère a eu la bonne idée de m’inscrire à des cours de théâtre. Mais ma vraie passion, c’est la danse."

En légende de la photo promotionnelle relayé sur le compte Instagram de l'ancienne candidate de Danse avec les stars, on peut y lire le nom du spectacle : L'oiseau paradis. Toujours selon le Parisien, l'ancien professeur de danse de la Star Academy aurait commandé plus de 500 costumes à la maison de luxe On aura tout vu. Rihanna, Beyoncé ou encore Katy Perry seraient toutes des adeptes de la marque française.