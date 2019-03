A La Bonne Heure avec Guy Savoy en direct de La Monnaie de Paris

publié le 28/03/2019 à 17:45

A l'occasion du lancement de la nouvelle collection de 23 pièces d'histoire de la Monnaie de Paris, Stéphane Bern et toute son équipe s'installent le temps d'une émission au sein de la plus vénérable de nos institutions... créée en 864 !

Autour de la table: Marc Schwartz, directeur général de la Monnaie de Paris et le chef 3 étoiles Guy Savoy dont l'établissement, installé à la Monnaie depuis 2015, a été élu "meilleur restaurant du monde" en décembre dernier !

"A la bonne heure !" à la Monnaie de Paris Crédit : Frédéric Bukajlo

Pour chaque monnaie en argent achetée, un euro sera versé à la Fondation du patrimoine, contribuant ainsi au financement des projets de la Mission Bern.

Depuis sa création en 864, la monnaie de paris grave l’histoire de France dans le métal en frappant les monnaies des français. Ces douze siècles d’existence ont permis la constitution d’un patrimoine matériel, les monnaies et outillages historiques, et immatériel, le savoir-faire de ses artisans. Pour cette nouvelle collection pièce d’histoire, la monnaie de Paris vient puiser dans cet héritage exceptionnel et vient raconter une partie de l’histoire de France à travers l’incroyable réédition contemporaine de ces monnaies d’antan.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

