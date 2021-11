"Du bruit dans le ciel" de David Prudhomme sacré Grand Prix RTL de la Bande Dessiné 2021

Le 18ème Grand Prix RTL de la Bande Dessinée a été décerné à David Prudhomme pour son album Du bruit dans le ciel édité par Futuropolis (206 pages, 25 euros). Il succède à Peau D’homme de Hubert et Zanzim (Glénat) sacré l'an paassé. David Prudhomme est un auteur qui a été maintes fois primé pour ses albums, comme La traversée du Louvre aux éditions Futuropolis, la Marie en plastique, un grand succès et aussi l’adaptation du roman de Georges Brassens : la Tour des miracles… Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choisi ce jeudi 25 novembre 2021 dans Laissez-vous Tenter et nous ne résistons pas au plaisir de vous raconter ce petit bijou du 9e art.

Dans ce nouvel album, David Prudhomme nous emmène à Grangeroux, un petit hameau à 10 minutes de Châteauroux dans l’Indre. C'est là où les parents de David Prudhomme se sont installés en janvier 1981. Le petit David avait 11 ans. Et en 81, Grangeroux, autrement dit la grange de Châteauroux, pour vous situer le décor, c’était le désert. Pas un chat à moins de 10 bornes. Mais soudain, en moins de temps qu’il ne faut pour dire Grangeroux s'est transformée en cité pavillonnaire branchée sur la pop musique : avec la rue Maurice Chevalier, l’impasse Joe Dassin, la place Edith Piaf, sans oublier, pour mieux circuler aux heures de pointe, la rocade Barbara...

"Du bruit dans le ciel" est une bande dessinée signée David Prudhomme Crédit : Futuropolis

Après le bac, le jeune Prudhomme quitte Grangeroux, devient le dessinateur talentueux que l’on sait, mais il y retourne assez souvent pour rendre visite à ses parents. Et observer la mutation de ce village de Grangeroux qui voulait se faire plus gros que le bourg. Par exemple avec un gros hub franco-chinois annoncé en 2010, à quelque 500 millions d’euros qui devait générer 4000 emplois et n'en génère que trois aujourd’hui… C’est un concentré des ratages de la mondialisation. David Prudhomme remonte aux années fastes de Grangeroux, à l’époque où sa grande voisine, Châteauroux, voit se construire ce qui sera, de 1951 à 1967, une base militaire de l’Otan.

En racontant la vie de son village, c’est aussi le roman d’une certaine France que David Prudhomme nous donne à voir. Son dessin, clair, simple, efficace, est d’une poésie parfaite. Un bruit dans le ciel est comme la trace de l’oiseau, dans la mémoire d’un gosse qui préférait à tous les rêves de gloire guerrière, dessiner et dessiner encore. Les gens, les chevaux, les avions qui font du bruit dans le ciel. Et le monde qui change.

N'oubliez pas de jeter un oeil à...

D'autres BD ont été sacrées BD du mois RTL cette année et méritent toute votre attention :

Patrick Deweare à part ça la vie est belle de Laurent-Fréderic Bollé et Maran Hrachyan (Glénat), Nellie Bly, dans l’antre de la folie de Virginie Ollagnier et Maud Maurel (Glénat), Mégafauna de Nicolas Puzenat (Sarbacane), Cool Parano de Benoit Carbonnel (Même pas mal), Pulp de Ed Brubaker et Sean Phillip (Delcourt), L'étreinte de Laurent Bonneau et Jim, (Grand Angle) ou encore Tananarive de Mark Eacersall et dessinée par Sylvain Vallée, (Glénat).

Chaque mois, RTL récompense la Bande Dessinée RTL du mois. Les neuf albums primés au cours de l'année concourent pour le Grand Prix RTL de la Bande Dessiné. Le jury est composé de Jacques Esnous, directeur de l’Information de RTL et Monique Younès, journaliste culture, Thomas Doublet, responsable de la librairie Bulles en tête Le Peletier et Vivian Lecuivre, rédacteur en chef du site Séquence BD.