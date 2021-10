Découvrez les images du "désempaquetage" acrobatique de l'Arc de Triomphe

Ça y est, le spectacle se termine. Un soulagement pour les conservateurs qui refusent que l'on touche aux joyaux immortels du patrimoine français, même temporairement. Un petit pincement au cœur pour les Parisiens et les touristes qui se sont réunis en masse ces derniers jours pour admirer l'Arc de Triomphe recouvert d'un grand drap argenté et de cordes rouges.

L'œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude, projet long, polémique et spectaculaire va devenir un souvenir après la fin du déballage de l'arche de pierre. Des dizaines de personnes accrochées à des cordages ont pour mission en ce début octobre de redonner son visage aux Champs-Élysées après une courte parenthèse artistique.

Christo et Jean-Claude ont empaqueté le Reichstag ou le Pont-Neuf avant l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron a loué "un chef-d’œuvre" qui "ne coûte rien aux contribuables" et qui "contribue au rayonnement" du pays, remerciant "les mille bras" qui ont permis la réalisation du projet. Fruit de plusieurs semaines de travail, l'empaquetage de ce haut lieu des commémorations françaises a nécessité 25.000 m² de tissu recyclé argent bleuté, maintenu par 3.000 mètres de corde rouge. Oeuvre soutenue par le Centre Pompidou, approuvée par la Ville de Paris et par l'Élysée, L'Arc de triomphe, Wrapped ("enveloppé"), est la concrétisation du "rêve" de l'artiste et de son épouse Jeanne-Claude. Dès 1962, le couple avait signé un photo-montage avec l'Arc de Triomphe empaqueté, une idée qu'ils ont eue en regardant le monument depuis leur premier appartement parisien, avenue Foch.

D'un coût de 14 millions d'euros, le projet a été entièrement autofinancé, sans subvention publique, grâce à la vente d'œuvres originales de Christo, dessins préparatoires, souvenirs, maquettes et lithographies.