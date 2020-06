Mort de Christo : l'empaquetage de l'Arc de Triomphe toujours programmé pour l'automne

Crédit : ANDRE GROSSMANN / CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE - 2019 CHRISTO / AFP

et AFP

publié le 03/06/2020 à 21:29

L'empaquetage de l'Arc de Triomphe, monumental projet phare et rêve ultime de Christo, décédé dimanche 31 mai, est toujours programmé pour l'automne 2021.

Ce projet impertinent et gigantesque L'Arc de triomphe, Wrapped "se poursuit conformément aux voeux de l'artiste" d'origine bulgare, a assuré le Centre des Monuments Nationaux qui gère ce monument, l'un des plus visités de Paris.

L'emballage se fera suivant les dernières volontés de l'artiste. "Nous aurons bien sûr à coeur de réaliser ce projet pour rendre à cet artiste un peu de l'amour immense qu'il a voué à Paris", a tweeté le président du CMN Philippe Belaval.

En raison de la pandémie du coronavirus, le projet de Christo avait été reporté. "Le projet est maintenu : son installation débutera le 15 juillet 2021 et son démontage sera achevé le 31 octobre 2021", a précisé Laure Martin, présidente du projet "l'Arc de triomphe empaqueté".

@leCMN a appris avec tristesse la disparition de #Christo @ChristoandJC avec qui il préparait un grand projet sur l’@ArcDeTriomphe,reporté à l’automne 2021.Nous aurons bien sûr à cœur de réaliser ce projet pour rendre à cet artiste un peu de l’immense amour qu’il a voué à #Paris. pic.twitter.com/VwXznh1SqQ — Philippe Bélaval (@PBelaval) May 31, 2020

Selon elle, "c'était le souhait exprimé par Christo, avant même la mort de son épouse Jeanne-Claude en 2009, que le projet soit réalisé s'ils devaient décéder avant". Le maintien du projet "a été confirmé à M. Belaval par l'Elysée" qui avait donné son feu vert le 11 janvier 2019, a-t-elle ajouté. Le Centre Pompidou, en lien étroit avec l'artiste et son entourage depuis les prémisses du projet, confirme aussi qu'il "devrait bien se faire à l'automne 2021".

Le rêve d'une vie

Célèbre pour ses réalisations aussi controversées que populaires (il a aussi emballé le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag à Berlin), Christo est mort à New York à 84 ans, sans avoir pu réaliser ce nouveau projet fou : empaqueter l'arche emblématique de 25.000 m2 de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et de 7.000 mètres de corde rouge. L'envie d'emballer l'Arc de l'Etoile avait germé dans sa tête au début des années 60, quand, tout juste arrivé à Paris, peu connu, il le contemplait depuis sa petite chambre.