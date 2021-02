Coronavirus : le Printemps de Bourges aura-t-il lieu ?

publié le 19/02/2021 à 10:54

Les organisateurs de festivals participaient jeudi 18 février à une réunion de travail au ministère de la Culture. Avec le gouvernement, ils tentent de trouver un protocole sanitaire qui permettrait à notre été d’être égayé par toutes sortes de rendez-vous artistiques et culturels.

Le premier gros festival de la saison, c’est le Printemps de Bourges. Les organisateurs avaient déjà annoncé les dates. Du 4 au 9 mai. Mais, le Printemps de Bourges aura-t-il lieu cette année ? La réponse est claire, il est impossible de le dire ce vendredi 19 février. Impossible car si on sait que les festivals cet été devront se tenir en configuration assise, avec une limite de 5.000 spectateurs, aucun agenda n’est communiqué.

Le Printemps Bourges c’est dans moins de trois mois. Boris Vedel le directeur, confiait à RTL que 2021 était pire que 2020. En 2020 : l’estocade a été sèche, rapide. Mais 2021 est, dit-il "un cauchemar qui n’en finit pas" !

Tous les jours, Boris Vedel attend des réponses qu’il n’a pas. Il aimerait reformater le festival. Mais avec qui ? Compte-tenu de la situation, certains artistes ne partiront pas en Tournée. Le Printemps de Bourges se donne encore du temps pour annoncer une programmation.



L'annulation serait une catastrophe économique

On dit souvent que Bourges a trois monuments : sa Cathédrale, son Palais Jacques Cœur et son festival. S’il n’a pas lieu, ce sont plus de 1.000 contrats de travail qui ne seront pas signés. Bourges, c’est 65.000 habitants. Et 80.000 spectateurs en 6 jours durant le festival. Pour vous donner une idée encore sur le plan économique. Le budget du printemps de Bourges c’est 6 millions d’euros. Et selon tous les experts c’est 11 millions dépensés sur le territoire.

Le maire de Bourges s'inquiète aussi de la situation culturelle dans sa ville et il lance même un appel au rassemblement pour la réouverture de tous les lieux culturels samedi 20 février. Yann Galut parle "d’une manifestation déposée et autorisée". Un rassemblement statique, avec prise de parole, est prévu. Des représentants du Printemps de Bourges seront présents.