publié le 26/02/2021 à 19:30

Remettre de la couleur dans la grisaille ambiante, voilà le défi que s'est fixé Mika. Le chanteur d'origine libanaise va habiller les espaces d'affichage de Paris avec des affiches réalisées par des artistes. En ligne depuis l'Italie, Mika, qui mène ce projet, nous a expliqué comment est née cette idée. "J'étais entrain de traverser Paris dans un taxi fin décembre. Honnêtement il ne faisait pas très beau", nous raconte-t-il.

"Il y avait des affiches pour des films qui ne sont pas sortis, ou pour des expos fermées. Je me suis dit, c'est dommage, pourquoi ne pas utiliser ces affiches pour autre chose", poursuit le chanteur qui a donc décidé de mettre de la couleur dans Paris. "L'idée c'est d'identifier des artistes, des dessinateurs, qui font de Paris leur atelier. L'idée c'est de raconter une histoire intime et personnelle et de réagir à cette période avec de l'art", explique-t-il.

Fidèles à l'univers et à l'image de l'artiste, ces affiches seront en général très colorées. "Il y a de la couleur mais la couleur sans émotions ça ne veut rien dire", raconte Mika. 10 artistes en comptant le chanteur, vont donc participer à cette exposition éphémère, qui n'est pas sans rappeler la belle époque, où on voyait ce genre d'affiches partout dans Paris.

"C'était le début de l'impression, c'était très excitant, très nouveau. Au fur et à mesure, on est devenu un peu plus blasé par rapport à ça. Je pense que la pandémie nous a fait réévaluer certaines choses autour de nous qu'on a ignorées", dit le chanteur.