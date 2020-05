Confinement : Marc Dugain annonce le titre de son nouveau roman sur RTL

publié le 05/05/2020 à 10:06

Les écrivains ont l'habitude de vivre et de travailler en confinement, attablés devant leur clavier. Il est donc intéressant de les entendre en ce moment plus que jamais. Marc Dugain est confiné chez lui en Bretagne.

Le romancier également cinéaste monte son prochain film, une adaptation d'Eugénie Grandet de Balzac dont il a terminé le tournage avec Valérie Bonneton et Olivier Gourmet, 48 heures avant le début du confinement. Marc Dugain écrit aussi et, sous l'influence de l'épidémie de coronavirus, il a abandonné le roman qui était en cours pour un autre projet très personnel dont il nous révèle le sujet. Un nouveau roman intitulé La Volonté, consacré à son père, victime du virus de la polio.

L'actualité renvoie l'auteur à son histoire familiale, le port du masque lui rappelle son grand-père, gueule cassée de la guerre de 14-18, à qui il rendait hommage dans son premier roman La chambre des officiers.

Installé dans sa maison bretonne entourée d'un jardin, il se dit plutôt privilégié même s'il confie que ses longues promenades au cap Fréhel lui manquent et plus encore certains de ses très proches. Entre le montage de son film, l'écriture de son livre, le temps consacré à son dernier fils, le confiné Marc Dugain trouve encore le temps de lire ou relire, La montagne magique de Thomas Mann ou Blade Runner, le roman d'anticipation de Philip K. Dick et puis il joue de la musique.