publié le 19/06/2019 à 12:30

Le 25 avril dernier, Marc Dugain était de retour en librairie. L'auteur de La chambre des officiers (lauréat de vingt prix littéraires en 1999), a publié Transparence aux éditions Gallimard, avec un premier tirage à 55.000 exemplaires.

Ce roman d'anticipation nous projette dans un futur proche et imagine la renaissance de l'humanité suite à un désastre écologique de grande ampleur. L'ouvrage dévoile le monde de demain pour mieux révéler au lecteur celui d'aujourd’hui et ainsi mettre en lumière la plus grande révolution technologique de notre Histoire.

"Transparence" de Marc Dugain (Gallimard)

L'histoire : À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en terre sauvage d’Islande, est accusée par la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au même moment, son entreprise s’apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire sur l’immortalité, qui consiste à transplanter l’âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver l’humanité ?

Transparence (Gallimard) de Marc Dugain, 224 pages, 19 euros.

