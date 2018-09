Michel Houellebecq s'est marié, Carla Bruni-Sarkozy le félicite

publié le 24/09/2018 à 13:05

Michel Houellebecq n'est plus un cœur à prendre. L'auteur des livres Les Particules élémentaires (1998) et La Carte et le Territoire (Prix Goncourt 2010) s'est marié, samedi 22 septembre 2018, avec Lysis. C'est Carla Bruni-Sarkozy qui a annoncé la nouvelle par le biais de son compte Instagram.



La mannequin, qui est d'ailleurs remontée sur les podiums pour la marque italienne Dolce & Gabbana, lors de la Fashion Week de Milan, a posté un touchant message à son ami. Elle remercie l'écrivain pour cette invitation. "Mille vœux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage".

Sur les photos publiées par la chanteuse, on aperçoit le romancier de 62 ans au côté de son épouse. Celle-ci lui embrasse la joue lors du traditionnel échange des vœux de mariage. D'autres clichés, dévoilés sur Twitter et Instagram ont mis en lumière la tenue de l'écrivain et de sa femme : costume gris et chapeau melon pour lui et robe rose pour sa compagne.



Michel Houellebecq: just married! (foto de Stéphanie Moisdon) pic.twitter.com/VWuMyAWvPI — Alex Vicente (@alexvicente) 22 septembre 2018