"Charlotte Impératrice", de Nury et Bonhomme, est la bande dessinée RTL du mois

publié le 30/08/2018 à 09:00

Charlotte Impératrice de Fabien Nury (scénariste) et Matthieu Bonhomme (dessinateur) est la bande dessinée RTL du mois d'août 2018.



Charlotte Impératrice raconte l'histoire de Marie Charlotte, princesse de Belgique, née en 1840. Elle aime l'équitation, la musique (Mozart, Schubert, Bach...). Mais, comme toutes les princesses, elle n'est pas totalement libre de son destin. Il faut faire avec le protocole et les enjeux diplomatiques du moment. À seulement seize ans, elle semble promise à Pedro : Pierre V du Portugal. À Lisbonne, dit-on, on négocie déjà la dot. Mais, le père de Charlotte, le roi Léopold 1er de Belgique, a pour sa fille d'autres vues : un certain Maximilien de Habsbourg.

La princesse ignore que derrière son allure impeccable, se cache un jeune homme à la sacré réputation. En effet, Maximilien de Habsbourg est un fêtard qui "court le cotillon et taquine la bouteille", comme l'écrit le scénariste Fabien Nury. Leur mariage est célébré en juillet 1857, mais on devine l'inquiétude de ses proches.

> Charlotte Impératrice, le trailer officiel

Un événement inattendu bouleverse la vie de Marie Charlotte

Dans un premier temps, tout se passe plutôt bien. Maximilien est nommé gouverneur de Lombardie-Vénétie, son heure de gloire est enfin arrivée. Le couple mène la grande vie à Venise, à la Scala de Milan, jusqu'à ce jour de 1859 où l'armée de Maximilien est battue par les troupes de Napoléon. Un déshonneur pour l'archiduc, qui n'a plus goût à rien et renoue avec ses vieux démons. Charlotte se retrouve alors de plus en plus seule.



Au fil des 70 pages que compose cette bande dessinée, on suit l'itinéraire de cette jeune femme très touchante, ballottée de toute part, qui va tenter de s'affirmer pour reprendre son destin en mains. Charlotte Impératrice est une grande fresque romanesque, teintée d'humour. C'est l'un des très beaux albums de cette rentrée. Peut-être même de cette année 2018...



