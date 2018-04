"Est-Ouest", de Christin et Aymond, est la bande dessinée RTL d'avril 2018

publié le 30/04/2018 à 11:20

Est-Ouest est la bande dessinée RTL du mois d'avril 2018. Cette autobiographie née sous la plume de Pierre Christin raconte les voyages du scénariste des deux côtés du rideau de fer, chose rare du temps de la guerre froide.



L'auteur travaille en collaboration avec le dessinateur Philippe Aymond pour nous livrer ce road-movie entre la France, l’Amérique et les Pays de l’Est. Une histoire qui débute au milieu des années 60. Christin est fraîchement diplômé de Sciences Po. Et comme à l’époque, les universités américaines recherchent des professeurs, il embarque sur le paquebot France, direction l’Utah.

Il quitte une France grise et terne pour découvrir un autre endroit de l'autre côté de l'Atlantique. Un monde en technicolor et démesuré, où l’on vit à crédit, et où l'on roule dans de grosses voitures automatiques pas toujours très fiables. Après un retour en France en 1966, Pierre Christin va s'intéresser aux pays de l'Est au début des années 70. Ces voyages à l'Est donnent lieu aux planches les plus sensibles de la bande dessinée.



Les dessins de Philippe Aymond sont superbes. Il joue avec les teintes et les techniques: des couleurs très vives pour les Etats-Unis, plus sépia pour les pays de l'Est. C'est un très bel album qui nous fait voyager dans l'espace, et dans l'histoire: celle du monde en général, et de la BD en particulier.

