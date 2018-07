Bernard Werber : "Les chats sont beaucoup plus intelligents que nous"

publié le 28/10/2016 à 10:05

Demain les chats est un récit d'anticipation dans lequel Bernard Werber imagine que nos amis félins vont sauver l'humanité. Dans un Paris dévasté, en proie à la guerre et au chaos, un chat, Pythagore et une chatte Bastet, prennent la tête de la résistance face aux rats en train d'envahir la ville. "J'ai choisi cet animal car je me suis aperçu que mon chat m'observait . Je crois que les chats comprennent très bien à qui ils ont affaire, ils savent qui on est et ils comprennent nos règles. Je pense qu'ils sont plus intelligents que nous", résume l'auteur.





Evidemment, tout, tout, tout, vous apprendrez tout sur le matou, en particulier ses nombreuses facultés hors-normes dont certaines connaissent des développements étonnants. "Le chat a développé une perception des ondes différentes de nous. J'ai fait une enquête sur la ronronthérapie. cette onde basse qui n'est pas anodine et nous fait du bien. Elle peut aussi ressouder les os, en émettant un son grave", poursuit Bernard Werber. Il cite d'ailleurs en fin d'ouvrage les travaux du docteur Gauchet, vétérinaire, pionnier de cette nouvelle médecine.

Un livre rempli d'anecdotes

Demain les chats est aussi l'occasion de se plonger dans la passionnante et millénaire histoire des chats et des hommes. Considérés comme des dieux dans l'Antiquité et animal de compagnie préféré des légionnaires romains sauf César. Ce roman est aussi une véritable mine d'anecdotes. Par exemple, saviez-vous que si Newton a découvert les lois de la gravitation universelle, ce n'est pas grâce à la chute d'une pomme comme le veut la légende mais grâce à son chat. Bernard Werber publie Demain les chats chez Albin Michel, un livre qui pourrait bien vous faire ronronner de plaisir !