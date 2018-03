"Martha et Alan" d'Emmanuel Guibert est la BD RTL d'octobre 2016

publié le 27/10/2016 à 11:59

On ne va pas s'en cacher, la bande dessinée RTL d'octobre est un album d’une qualité exceptionnelle, il est signé Emmanuel Guibert, son titre est à la fois sobre et énigmatique, Martha et Alan, il est publié aux éditions l'Association. Avant d’en découvrir l'histoire, la première chose que l'on remarque c’est que le dessin est magnifique pour une histoire universelle. Celle de deux enfants de 5 ans dans la Californie des années 30, qui se rencontrent dans la cour d'école, s'aiment, se séparent avant de se retrouver la cinquantaine passée.



Martha et Alan est une histoire vraie, si cette expression a encore un sens, et c’est l’histoire d'Alan Ingram Cope : un GI resté en France après le débarquement et que l'auteur Emmanuel Guibert a rencontré à L'ile de Ré en 1995. Ils sont devenus amis. Le septuagénaire Alan a raconté sa vie au trentenaire Emmanuel, qui depuis 2001 nous en restitue la grandeur et la modestie, album après album. Tout commence donc par une histoire d'amour enfantine qui a trouvé une résonance particulière chez Emmanuel Guibert : "C'est une petite histoire d'amour très virulente, comme le sont les histoires d'amour des cours de récréation à l'âge le plus tendre. Parler de ça, c'est parler de quelque chose de très puissant : la naissance du sentiment amoureux", explique-t-il.

Une technique de dessin particulière

Ne vous attendez pas dans cet album à du spectaculaire hollywoodien, l'action est celle du naturel et les rebondissements ne sont que les échos des hasards de la vie. Dans Martha et Alan, c’est la psychologie des personnages qui tient lieu d’intrigue et des péripéties. On se balade dans la nature avec Martha et Alan, on ressent la joie que ces deux amoureux éprouvent à être simplement ensemble. Emmanuel Guibert raconte l’innocence à coup de grandes fresques pleines de détails et d’atmosphère. Son dessin est virtuose, il nous fait escalader les arbres en compagnie de ces deux gamins et l'on devine ce qu’ils ressentent devant l'horizon qui s’offre à eux.

Emmanuel Guibert a une technique bien particulière et bien à lui. Il travaille sur un film plastique transparent qu'on appelle le Rhodoïd, avec de la craie et des encres. C’est une technique qu’il utilise pour la première fois et qui l’a complètement libéré : "Ce sont des livres où généralement j'inaugure des techniques que je ne connais pas moi-même et à mesure que le livre avance, je découvre des modalités de ces matériaux singuliers", résume l'auteur. Il qui n'a encore n'a pas encore fini de nous conter la vie d'Alan Graham Cope. Il y aura consacré une partie de sa vie. Un artiste qui consacre sa vie à celle d’un autre, c’est déjà assez rare, déjà suffisamment merveilleux. Quand l’artiste en question a ce talent, c’est une aubaine.



