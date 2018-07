publié le 30/03/2018 à 13:20

Déjà 20 ans de carrière et Bénabar ne cesse de se renouveler. Le chanteur publie ce vendredi son huitième album intitulé Le début de la suite. Un opus qui sonne comme la fin d'un cycle avec le disque précédent sorti en 2014. "Je me suis dis en effet qu'il y avait un changement à aborder", assure-t-il.



Pour ce nouveau disque, Bénabar s'accompagne de Mark Daumail, musicien du groupe Cocoon. Ensemble, ils façonnent douze nouvelles chansons plus pop et musicalement plus légères. Entre quelques touches d'électro et une grande place à la guitare sèche, cet opus folk est très organique. Parmi les nouveaux titres, on retrouve le morceau Feu de joie.

Un vent d'optimisme et de positivité souffle sur le nouvel album de Bénabar. Pour l'artiste de 48 ans, "c’est l’histoire d’un pessimiste qui en a marre d’être pessimiste", confiant au passage ne pas croire au destin. "Je crois que c'est à nous de choisir notre vie".