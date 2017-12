publié le 18/12/2017 à 09:51

Trois ans et demi après Inspiré de faits réels, Bénabar publiera son huitième album studio au printemps prochain. Le chanteur change de logiciel et s'aventure sur un terrain plus pop que chanson réaliste. Un virage sonore bienvenu dont te tout premier extrait s'intitule Feu de joie. "C'est une métaphore qui consiste à dire tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous tirer vers le bas (...) il faut le brûler ensemble pour que cela devienne un feu de joie (...) et justement sortir quelque chose d'énergique et de réchauffant comme un feu", explique l'artiste.



Le nouvel album de Bénabar sortira au printemps prochain et il sera en concert au Grand Rex du 7 au 10 novembre avant de partir en tournée. "J'espère que c'est une évolution, c'était vraiment l'objectif d'avancer, peut-être de surprendre un peu même si ce n'est pas la volonté première (...) très égoïstement je voulais entendre d'autres choses sur mes chansons", conclut Bénabar au micro de RTL.