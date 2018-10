A La Bonne Heure avec Frédéric Beigbeder

publié le 16/10/2018 à 12:30

Frédéric Beigbeder est chroniqueur depuis plus de 30 ans. En se replongeant dans tous ses éditoriaux, l'essayiste de 53 ans a fait une découverte importante : il serait finalement un écrivain engagé ! Le 17 octobre, il publiera La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de L'Observatoire. L'ouvrage comprend une sélection d'une centaine de textes, entièrement réécrits, datant du début des années 80 à nos jours.Véritable expérience éditoriale et introspective, le livre révèle ce qui a fait le talent de Beigbeder : capter la légèreté et la gravité de l'époque et briller par un irrésistible sens de la formule.

"La frivolité est une affaire sérieuse" de Frédéric Beigbeder (Editions de l'Observatoire)

Frédéric Beigbeder n’a cessé de tourner en dérision le monde auquel il appartient. Aujourd’hui, la frivolité devient une forme de militantisme. De la "Fashion Week" à la finale de la Coupe du monde de football, du Festival de Cannes à une attaque à main armée au bar du Ritz, de l’enterrement de Jean d’Ormesson à une visite à Charlie Hebdo : cela fait 30 ans que l'écrivain et réalisateur est sur tous les fronts. Et sur tous les sujets, des plus frivoles aux plus graves, il garde le même ton, unique mélange de sarcasme et de tendresse, d’humour noir et de nuits blanches. Ces 99 essais le révèlent au sommet de son art.

Dans ces textes, rien n’est vain car tout est lesté d’une discrète gravité : de toutes ses dérives, l’auteur a fait une philosophie. Pourquoi 99 ? Parce que ce chiffre lui a porté chance autrefois. On y voit le monde s’écrouler et au milieu, un type qui ne pense qu’à s’en amuser. Ce qui, quand on n’a pas d’autre choix, reste la plus profonde chose à faire.

