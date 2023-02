Bande dessinée : "La meute" de Cyril Herry et Aude Samama sacrée BD RTL du mois de février

La Meute est la première bande dessinée de Cyril Herry illustrée par Aude Samama et c'est un coup de maitre. Chaque case de cette bande dessinée est un tableau peint à l'acrylique par Aude Samama. Ses peintures illustrent une histoire écrite par Cyril Herry, qui est une ode à la jeunesse. Tout se passe dans un paisible village où généralement rien ne se passe. Sauf que, ce matin-là, ce petit coin de France profonde fait la une des informations nationales.





Aude Samama et Cyril Herry nous font entrer dans l'intimité de chacune des familles de ce village. Ils nous font découvrir les réactions des uns et des autres par rapport à ces 2 évènements. On voit enfler la rumeur, et la parano se répandre. Alors qu’on ne fréquentait guère les parents des deux ados fugueurs, tous prétendent très bien les connaître. Chacun y va de son info exclusive, les voisins, les commerçants, on a tôt fait de dresser le portrait-robot du père de Marina, la fugueuse, c’est un homme bourru, taciturne, qui vous regarde comme ça…vous savez en coin, on se comprend…

En tout cas, la fugue des deux ados ravive le souvenir d’autres départs mystérieux, d’autres conflits entre enfants et parents. Il suscite aussi des vocations parmi les jeunes, et les moins jeunes, qui rêvent eux aussi de s’enfuir et disparaître, comme Victor et Marina. Le village est pris du syndrome d’Arthur Rimbaud.

Et puis, il y a un loup. Un loup qui a tué un mouton, et pourrait bien s’attaquer aux fugueurs ; le loup participe grandement à la montée de l’angoisse. On part à la double chasse ... La vraie nature de la meute s’y révèle. Elle passe à côté de tout… des enfants comme des animaux sauvages.



Dans le monde décrit par Cyril Herry les adultes délaissent les enfants, les briment souvent, les infantilisent toujours. Les ados les plus courageux arrivent à s’en sortir et vont trouver chez le loup, une famille exemplaire, une famille idéale, qui prend soin de ses enfants. La fin de l'album est laissée à l’imagination de chacun. C'est ce qui fait aussi que La meute, de Cyril Herry et Aude Samama, édité par Futuropolis est un album remarquable.





