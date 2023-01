"Jumelle" de Florence Dupré la Tour, est la bande dessinée RTL du mois

Florence Dupré la Tour est une des plus brillantes auteures de bande dessinée aujourd’hui. Une des plus drôles aussi et des plus appréciées des lecteurs. Elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau avec sa sœur jumelle Bénédicte. Elles sont nées à Buenos Aires. Famille d'expats bourgeoise, aimante et pieuse… Et en plus d’être jumelles, les deux sœurs étaient fusionnelles, collées comme des siamoises. Le "je" n’existait pas pour elles.

Dans cette relation binaire, aucune place pour les parents, rien pour les trois autres frères et sœur, et on ne parle pas des "camarades de classe", un concept qui leur échappe complètement. Le monde tourne autour d’elles-mêmes et c’est tout.





Dans ce couple inséparable, Florence tient le rôle du garçon. Étant la plus costaude, elle défend sa sœur Bénédicte. Et puis un jour, à l’école, Bénédicte joue aux billes et, ô surprise, elle rafle la mise. Ce bref moment de gloire, elle ne partage pas avec sa sœur… Et c’est le drame pour Florence.



Bien qu'ayant reçu une éducation identique, les deux sœurs sont différentes. Florence se plait dans cette fusion, alors que Bénédicte veut s'en sortir.



Une des scènes clé de la bande dessinée, c’est en effet quand Florence et Bénédicte jouent à la petite graine, l’une et l’autre découvrent simultanément qu’il y a des limites à la fusion … Jumelle est une bande dessinée d’une grande portée morale. La question identitaire, le genre, autant de thèmes très à la mode aujourd’hui, sauf que là, dans cet album, on ne fait pas de sociologie à trois sous, on raconte simplement la vie. Celle de Florence qui adore les anges, qui comme chacun sait, n’ont pas de sexe très défini.

Jumelle est édité par Dargaud, c’est déjà un succès de libraire, c'est le récit le plus drôle et le plus fin de cette rentrée de janvier, il a d’ailleurs été couronné bande dessinée du mois, à RTL ! C’est tout dire !

