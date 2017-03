publié le 13/03/2017 à 10:22

On parle cinéma ce matin et nous vous emmenons pour cela à plus de 2.000 kilomètres de Paris. Direction le Maroc, sur le tournage du film Les aventures de Spirou et Fantasio. Marrakech, dans les couloirs et la suite royale de la Mamounia, l'un des plus beaux hôtels du monde. C'est ici que, pour quelques jours, Alexandre Coffre - réalisateur notamment du Volcan avec Dany Boon et Valérie Boneton - a planté ses caméras. Les aventures de Spirou et Fantasio raconte la rencontre entre le célèbre petit groom roux et l'intrépide reporter blond. Une histoire qui n'a jamais été abordée dans les BD.



Dans rôle Spirou, on retrouve Thomas Solivérès (vu notamment dans Intouchables), et dans celui Fantasio, Alex Lutz, (connu pour ses one-man-shows et le rôle de Catherine dans Catherine et Liliane sur Canal +). "Le costume il faut l'endosser, ça me fait très peur. J'avais envie de travailler le physique du personnage c'est pour ça que je me suis beaucoup plongé dans la BD (...). J'avais envie d'apporter énormément de la BD dans le film", explique Thomas Solivérès, alias Spirou. "L'aspect graphique m'importe beaucoup. Je suis très libre mais en respectant quelques fondations essentielles" de la BD, raconte quant à lui Alex Lutz, qui joue Fantasio.

Dans le film, Spirou et Fantasio doivent retrouver le comte de Champignac, enlevé par son disciple, l'ignoble Zorglub. Champignac est joué par Christian Clavier, et Zorglub, par Ramzy Bédia. On les retrouve au maquillage, l'un avec d'épais sourcils gris et une moustache, l'autre le crane tonsuré et un faux nez qui nécessite deux heures de travail chaque jour. Mais tous deux adorent l'étape du déguisement. "Toute l'invention, le deuxième degré, l'absurde, tout ce qu'on aime trouve sa place" dans le film, raconte Christian Clavier, avant de conclure "je me suis régalé".

Le tandem Clavier-Ramzy fonctionne formidablement et les deux acteurs se sont vraiment trouvés sur le tournage. Autre membre du casting, Géraldine Nakache qui endosse le rôle de Sécotine, la journaliste collègue de Fantasio. "C'est un personnage qui va de l'avant, qui cavale après le temps et ça ça m'a parlé, ça pouvait ressembler à qui j'étais, à ce que je pouvais renvoyer", confie l'actrice, d'abord surprise d'avoir été choisie pour incarner la jolie blonde de la BD.



Alexandre Coffre met en scène Les aventures de Spirou et Fantasio : 47 jours de tournage, d'abord sur la Côte d'Azur, puis en studio à Epinay et donc au Maroc. Un pays qui, selon le réalisateur, "a l'avantage d'avoir de sublimes paysages, divers, qui ont permis de construire une sorte d'Afrique. Les personnages peuvent se perdre dans des déserts, se retrouver dans des oasis ou sur des routes abandonnées".



Dernier élément indispensable de l'adaptation de la BD, Spip l'écureuil. L'ami et partenaire de Spirou sera aussi de l'aventure, grâce talent Muriel Beck, dresseuse d'animaux via sa société Animal Contact. "C'est vraiment un acteur à part entière donc l'aventure pour moi est intéressante à ce niveau là", explique-t-elle.



Les aventures de Spirou et Fantasio, en tournage jusqu'à fin mars, sortie prévue le 20 juin 2018.